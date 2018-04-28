جدّد حلف شمال الأطلسي تأكيد أهمية الاتفاق النووي المبرم مع إيران ووجوب معالجة مشكلات تدخلاتها وصواريخها البالستية التي تمثل تهديداً مباشراً لأمن الحلفاء، لكن الانقسامات تواصلت في ملفين رئيسيين، هما زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير، وهو مطلب للرئيس دونالد ترامب ترفضه ألمانيا تحديداً، وسبل الموازنة بين الرد على موسكو بحزم مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام الجوار. وقال وزير الخارجية الأميركي مايك يوبيو إن الرئيس دونالد ترامب لم يتخذ حتى الآن قراراً في شأن الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لكن من المستعبد أن يبقى فيه من دون تغييرات جوهرية.

حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران عن معاودة إطلاق برنامجها النووي، وتعهّد خلال مؤتمر مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في واشنطن ألا يسمح لإيران حتى بالاقتراب من السلاح النووي. وقالت ميركل إن الاتفاق الموقّع مع إيران في شأن ملفها النووي غير كافٍ لاحتواء طموحات طهران.

أكّد الزعيم الكوري الشمال كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن التزامهما السعي إلى التوصل إلى اتفاق سلام دائم ونزع السلاح النووي.

أصدر اجتماع باريس الذي حمل رسمياً شعار "لا أموال للإرهاب" بياناً تضمّن توصيات متكاملة ومكثفة والتزاماً بالاجتماع مجدداً العام القادم في أستراليا لتقديم ما يكون قد أنجز.