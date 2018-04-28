يُعقد في العاصمة الروسية موسكو اليوم اجتماع لوزارء خارجية الدول الضامنة في عملية أستانة (روسيا وتركيا وإيران) وسيصدر أيضاً في الترتيبات عقد قمة زعماء الدول الثلاث في طهران منتصف أيار المقبل.

أرسلت فرنسا مزيداً من قواتها الخاصة إلى الشمال السوري بتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، وتستمر أعداد المقاتلين الفرنسيين بالتدفق إلى سوريا لتحل تدريجياً مكان بعض الميليشيات الكردية في شمال وشمال شرق سوريا. كما سيكون لفرنسا دور في تنظيم الإدارات المحلية والتخطيط لها في المرحلة المقبلة على مستوى أكثر من منطقة سورية.

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مايك بومبيو في بروكسل إن تركيا ستتحرّك مع الولايات المتحدة في منطقة منبج السورية مؤكداً أن فرنسا لا وجود لها هناك.

واصلت وحدات من الجيش السوري تقدّمها في ملاحقة التنظيمات الإرهابية في منطقة الحجر الأسود، وذلك في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى إنهاء وجود الإرهابيين بشكل كامل في جنوب دمشق. ومهّد التحالف الدولي لمواجهة مرتقبة بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش" في محافظة دير الزور بقصف جوي استهدف مواقع التنظيم وأسفر عن مقتل 5 من عناصره. وتواصلت أمس عمليات الاغتيال في محافظة إدلب ليرتفع بذلك عدد قتلى الاغتيالات التي حصلت في الأيام الماضية إلى 17 شخص بينهم قيادات في فصائل إدلب مما يهدّد الهدنة.