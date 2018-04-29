لبنان الحر

أكّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أننا مدعوون لنطالب لهذه الأرض المشرقية بالسلام، وهو من حقها، فالحرب ليست طريقاً إلى السلام، ولم تكن يوماً طريقاً إليه. يجب أن تبذل الرابطة المارونية كل الجهود لحماية العيش المشترك المسيحي الإسلامي بالإحترام المتبادل والتعاون المخلص.

صوت لبنان

أكّد النائب سامي الجميل، أننا نتمنى من اللبنانيين ألا يتأثروا بشيء ويصوّتوا حسب قناعاتهم، لأننا في لبنان بحاجة لأشخاص يضعون القطار على السكة الصحيحة من جديد.

radio orient

أشار النائب أمل أبو زيد، إلى أننا نؤمن بالدولة القوية وبمؤسساتها برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون.

اذاعة النور

لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى ضرورة تحييد الأجهزة الأمنية عن التدخل بالعملية الانتخابية.

صوت المدى

لفت الوزير جبران باسيل، إلى أنه في 6 أيار ستنطلق الدولة القوية، وعندما يكون الجبل بخير يكون لبنان بخير أيضاً.