"الحياة" اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الأمور تسير في شكل جيد جداً" قبل قمة مرتقبة تجمعه إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، فيما أشادت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا بـ "إنجاز خالد" لكيم، مرجّحة "إعادة وصل الشرايين المقطوعة للوطن"، بعد يوم على قمة تاريخية عقدها مع الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن.

"الحياة" أطلق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حملته الانتخابية أمس، متعهداً هزيمة المعارضة العلمانية، وواصفاً خصمه رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال كيليجدار أوغلو بأنه "ديكتاتور"، فيما أعلن الرئيس السابق عبدالله غل عزوفه عن الترشح لانتخابات الرئاسة، مبرراً الأمر بعدم حصوله على "توافق واسع". ونبّه إلى أن تركيا "تواجه مشكلات وجودية" في الخارج.

"الحياة" قُتل أكثر من 30 مدنياً، على أيدي أشخاص يُشتبه بأنهم متطرفون، في شمال شرقي مالي على الحدود مع النيجر، وذكرت مجموعة مسلحة منبثقة من متمردي الطوارق السابقين ومسؤولون قبليون، أن الهجوم الجديد يأتي بعد هجوم مماثل شنّه الخميس الماضي، مسلحون على دراجات نارية، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً على مشارف بلدة انديرامبوكين في المنطقة نفسها.

"الحياة" صادقت اليونان على اتفاق مع الولايات المتحدة، لتحديث عشرات المقاتلات من طراز "إف-16" بتكلفة تقديرية تبلغ حوالى 1.2 بليون يورو. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الحكومي للشؤون الخارجية والدفاع الذي يرأسه تسيبراس، صادق بالإجماع على الاتفاق الخاص بالتحديث"، كما أكدت اليونان أن الصفقة لن تضر بخطتها المالية المستقبلية.