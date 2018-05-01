- En
- Fr
- عربي
لبنان الحر
لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى أنه "دق الخطر على الأبواب ولكن هذه المرة الخطر صغير فالبعض نسي أن بشري وفيّة وبشري قوات".
صوت لبنان
حيّا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التعاون القائم بين الجيش اللبناني والقوات الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".
radio orient
لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "طرابلس فيها إمكانات اقتصادية وبشرية وتلعب دوراً فعالاً في تحريك الاقتصاد اللبناني.
اذاعة النور
أكّد رئيس مجلس النواب نبيه أنه "لم يعد خافياً أن رأس المقاومة التي أطلق جذورها الإمام السيد موسى الصدر مطلوب على مختلف الصعد حتى من بوابة الانتخابات النيابية".
صوت المدى
قال وزير العدل سليم جريصاتي إنّه عاين مع وزير الداخلية نهاد المشنوق التدابير المتّخذة للعملية الانتخابية وفيها كلّ الضمانات الّتي تؤمّن حرية الناخب وسرية الانتخاب والمحافظة على أوراق الاقتراع في الصناديق إلى حين نقلها إلى مصرف لبنان".