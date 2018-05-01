لبنان الحر

لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ إلى أنه "دق الخطر على الأبواب ولكن هذه المرة الخطر صغير فالبعض نسي أن بشري وفيّة وبشري قوات".

صوت لبنان

حيّا رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ التعاون القائم بين ​الجيش اللبناني​ والقوات الدولية العاملة في الجنوب "​اليونيفيل​".

radio orient

لفت رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ إلى أن "طرابلس فيها إمكانات اقتصادية وبشرية وتلعب دوراً فعالاً في تحريك ​الاقتصاد اللبناني.

اذاعة النور

أكّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه أنه "لم يعد خافياً أن رأس المقاومة التي أطلق جذورها الإمام السيد موسى الصدر مطلوب على مختلف الصعد حتى من بوابة ​الانتخابات النيابية​".

صوت المدى

قال وزير العدل ​سليم جريصاتي إنّه عاين مع وزير الداخلية ​نهاد المشنوق​ التدابير المتّخذة للعملية الانتخابية وفيها كلّ الضمانات الّتي تؤمّن حرية الناخب وسرية الانتخاب والمحافظة على أوراق الاقتراع في الصناديق إلى حين نقلها إلى ​مصرف لبنان​".