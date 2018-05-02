الحياة

25/4/2018

خفض انبعاثات الكربون مفيد للاقتصاد الصيني

أظهرت دراسة أن الصين يمكنها أن تحقق ربحاً من تطبيق السياسات المراعية للمناخ، إذ إن الوفر الذي سيتحقق بفضل انخفاض أعداد الوفيات سيكون أكبر من الأموال المنفقة في مشاريع الحد من انبعاثات الكربون.

وجاء في التقرير الذي أعدّته جامعة ماساتشوستس الأميركية، أن تقليص انبعاثات الكربون بنسبة 4 في المئة يجعل الصين توفر 339 بليون دولار من النفقات الصحية، مع حلول عام 2030. وهذا الوفر أكبر بأربع مرات من النفقات التي يتطلّبها تطبيق سياسة بكين لتقليص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وفقاً للدراسة المنشورة في مجلة "نيتشر كلايمت تشاينج".

وتعدّ الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض، ويعود السبب في ذلك إلى الاعتماد الكبير على الفحم في إنتاج الطاقة والتدفئة. ويؤدي ذلك إلى تشكّل سحب من التلوّث تخنق المدن الصينية وتسبب أمراضاً تنفسية ومشاكل في القلب والأوعية، وحساسيات وأمراض سرطانية.

الشرق الأوسط

25/4/2018

الدول خارج "أوبك" تستغل اتفاق خفض الإنتاج وتزيد حصتها للصين

في الوقت الذي انخفضت فيه واردات الصين من بعض دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال الربع الأول، زادت الصين وارداتها من دول عديدة أخرى من خارج المنظمة، بحسب ما أظهرته بيانات رسمية.

وزادت الصين وارداتها منذ بداية العام من كل من روسيا والبرازيل والولايات المتحدة والكونغو وماليزيا وكولومبيا بشكل ملحوظ، فيما انخفضت من السعودية والإمارات العربية المتحدة وأنغولا وفنزويلا.

ولكن هذا لا يعني أن دولاً أخرى في أوبك لم تتمكن من زيادة وارداتها إلى الصين. فبحسب البيانات زادت العراق وإيران والكويت وليبيا صادراتها إلى الصين خلال الربع الأول بشكل ملحوظ كذلك.

وفي الربع الأول ارتفعت الشحنات من روسيا 22 في المائة مقارنة بها قبل عام إلى 16،51 مليون طن.

وكانت المفاجأة الكبرى هي الولايات المتحدة التي ساهمت ثورة النفط الصخري فيها على جعلها بلد مصدر للطاقة وهو ما أظهرته بيانات الصين.

27/4/2018

"غوغل" تنوع أنشطتها لتضمن استمرار تفوقها

فصل بعد آخر، يتكرر نفس السيناريو عندما تعلن شركة "ألفابيت"، الشركة الأم لعملاق الإنترنت "غوغل"، عن نتائجها.

أرقام النمو المذهلة تبهر المحللين، لكن الاستثمارات في قطاعات تبدو لهؤلاء المحللين "غير مجزية في المدى القريب" تضعهم في حيرة. وإعلان نتائج الفصل الأول لعام 2018 أتى في نفس هذا السياق مع 31 مليار دولار إيرادات، بنمو نسبته 26 في المائة على أساس سنوي. أما الجزء الأكبر من الأرباح (85 في المائة)، فيأتي من الإعلانات، لا سيما تلك التي تظهر في محرك البحث "غوغل"، و"يوتيوب" للبحث الفيديوي، و"جي ميل" للبريد الإلكتروني.

هذا النمو الهائل يعزز هيمنة "غوغل" على قطاع الإعلان عالمياً.

لكن وراء ذلك كلفة ترتفع أيضاً في موازاة صعود الهاتف النقال كأول وسيلة لولوج الإنترنت.

بكلمات أخرى، تضطر "غوغل" لدفع مبالغ إضافية لمصنعي أجهزة الهواتف الذكية ليجعلوا غوغل المنفذ الأول للمستخدمين إلى شبكة الإنترنت.

27/4/2018

"مناورات" دولية لتجنب "حرب التجارة"

وسط محاولات حثيثة للضغط على الولايات المتحدة من أجل التراجع عن توجهاتها الحمائية، وكذلك عن فرض الرسوم الجمركية، تسعى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال لقائها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب لـ"بحث حظوظها" في هذه القضية، بعدما حاول قبلها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتهاج الأمر ذاته.

وبينما يستعدّ الطرفان، الأميركي والصيني، لإجراء نقاشات يقودها وفد رفيع من المتوقّع أن يزور بكين خلال الأيام الحالية، استبقت وزارة التجارة الصينية الزيارة، أمس، بإعلانها أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تتخلى عن نهجها الأحادي تجاه التجارة، وأن تتبنى أسلوباً تشاورياً من خلال الحوار.

ورغم الترحيب الصيني بالزيارة وانفتاحها على لمباحثات، وتفاؤل الرئيس الأميركي بالوصول إلى حلول للأزمة، فندت بكين يوم الأربعاء الإتهامات الأميركية لها بـ"انتهاك قواعد منظمة التجارة العالمية"، موضحة أن "مثل تلك الأحكام يجب أن تصدر في إطار المنظمة وليس بقرار من بلد بعينه".

وعلى جانب مواز، وبينما تجري الإستعدادات للقاء قمة ألماني - أميركي، تضاءلت آمال برلين بأن يتم إعفاء الإتحاد الأوروبي من الرسوم الجمركية التي تعهّد ترامب باتخاذ إجراءات انتقامية لمواجهتها.

الجمهورية

26/4/2018

كم يبلغ إحتياط ألمانيا من الذهب؟

كشف معرض في المصرف المركزي الألماني النّقاب عن مخزون الذهب الهائل في هذه الهيئة المصرفية، مثبتاً للأكثر تشكيكاً في وضعها أنّ السبائك الألمانية موجودة بكل ثقلِها.

ألمانيا التي تُعدّ أوّلَ اقتصاد في الاتحاد الأوروبي مع أعلى نسبة من الصادرات تمتلك ثاني أكبر مخزون للذهب في العالم بعد الولايات المتحدة، مؤلفاً من 3400 طنّ من هذا المَعدن النفيس، أي ما يقدّر بـ 117 مليار يورو.

لكن، خلال عقدين من الزمن، لم يكن الجزء الأكبر من هذه السبائك على الأراضي الألمانية، بل كان مودعاً في مصارف في نيويورك ولندن وباريس. وكانت السلطات تخشى إبّان الحرب الباردة أن يغزوَ الإتحاد السوفياتي ألمانيا الغربية ويستولي على هذا الذهب.

لكنّ الضغوط المتزايدة من الرأي العام، دفَعت المصرف المركزي المعروف بـ"بوندسبنك" أو "بوبا" والذي يتّخذ في فرانكفورت مقراً له، إلى إعادة نصف السبائك إلى الوطن، في إطار سلسلة من العمليات بقيادة كلّ من الإحتياطي الفدرالي الأميركي والمصرف المركزي الفرنسي انتهت العام الماضي.