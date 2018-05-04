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لبنان الحر
استقبل وزير الإعلام ملحم الرياشي، في مكتبه في الوزارة، السفيرة الأميركية إليزابيث ريتشارد واستمر اللقاء أكثر من ساعة، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
صوت لبنان
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية بيار بو عاصي، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "وزارتي الخارجية والداخلية سترفعان تقريراً قريباً لمجلس الوزراء حول عملية اقتراع المغتربين في الخارج"، مشيراً إلى أنّ "وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق قدّم عرضاً للإجراءات المتخذة للانتخابات النيابية 2018 الّتي ستجري الأحد، وأخذ المجلس برأي بالهيئة الاستشارية العليا".
radio orient
أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة غسان حاصباني، في تصريح له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه "سيتمّ طرح مسألة السقوف المالية للمستشفيات في جلسة الأسبوع المقبل".
اذاعة النور
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى وفداً منبثقاً عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا برئاسة أمين عام مجلس الأساقفة وأمين عام مجلس العلاقات مع المسلمين الأب فانسان فيرولدي وجرى البحث في تعزيز العلاقات الإسلامية المسيحية والعيش المشترك بين الأديان.
صوت المدى
التقى رئيس الجمهورية ميشال عون رئيس الحكومة سعد الحريري قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.