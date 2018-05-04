لبنان الحر

استقبل وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​، في مكتبه في الوزارة، ​السفيرة الأميركية​ ​إليزابيث ريتشارد​ واستمر اللقاء أكثر من ساعة، تم خلاله البحث في الأوضاع العامة في ​لبنان​ والمنطقة.

صوت لبنان

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية ​بيار بو عاصي​، خلال تلاوته مقرّرات جلسة مجلس الوزراء، أنّ "وزارتي الخارجية والداخلية سترفعان تقريراً قريباً لمجلس الوزراء حول عملية ​اقتراع المغتربين​ في الخارج"، مشيراً إلى أنّ "وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ قدّم عرضاً للإجراءات المتخذة للانتخابات النيابية 2018 الّتي ستجري الأحد، وأخذ المجلس برأي بالهيئة الاستشارية العليا".

radio orient

أوضح نائب رئيس الوزراء وزير الصحة العامة ​غسان حاصباني​، في تصريح له عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أنّه "سيتمّ طرح مسألة السقوف المالية للمستشفيات في جلسة الأسبوع المقبل".

اذاعة النور

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في ​دار الفتوى​ وفداً منبثقاً عن مجلس الأساقفة الكاثوليك بفرنسا​ برئاسة أمين عام مجلس الأساقفة وأمين عام مجلس العلاقات مع المسلمين الأب فانسان فيرولدي وجرى البحث في تعزيز ​العلاقات الإسلامية المسيحية​ والعيش المشترك بين الأديان.

صوت المدى

التقى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ قبيل انعقاد جلسة ​مجلس الوزراء​.