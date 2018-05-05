لبنان الحر

أكد رئيس ​تيار المردة​ النائب ​سليمان فرنجية​ في تصريح له بعد زيارته لجبل محسن،​ أن "كل ما اتنمناه أن يكون أبناء جبل محسن موحدين".

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أن الناخبين اللبنانيين المدعوين يوم الأحد المقبل لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب وفق النظام النسبي للمرة الأولى في تاريخ الحياة السياسية اللبنانية.

radio orient

الرئيس سعد الحريري في كلمة أخيرة قبل الصمت الانتخابي: أدعو كل مناصري تيار المستقبل أن يكونوا صوت سعد الحريري.

اذاعة النور

الكيان الصهيوني يعلن بشكل رسمي عن سحب ترشحه لنيل عضوية مجلس الأمن الدولي.

صوت المدى

النائب ابراهيم كنعان: نحن أمام فرصة تاريخية لتجديد الديمقراطية والنظام السياسي على أساس التجربة والوعي.