"الجمهورية" قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، أن موعد انعقاد القمة التاريخي التي ستجمع بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون ومكانها، تم تحديدهما وسيعلنان قريباً.

"الجمهورية" قتل أربعة عمال بالرصاص أو السلاح الأبيض في هجوم شنته حركة الشباب الصومالية على منجم شمال شرقي كينيا.

"الجمهورية" أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف عدم توافر أي معلومات لدى بلاده تدل على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي أبو بكر البغدادي.

"الجمهورية" أكدت المتحدثة بإسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستظل ملتزمة بمسؤولياتها حسب الاتفاق النووي طالما تتمسك به الأطراف الأخرى.

"الجمهورية" أعلن الفاتيكان أمس أن البابا فرنسيس سيستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أواخر حزيران

" الأنوار" أرسلت روسيا سفينة الانزال "آزوف" التابعة لقواتها البحرية إلى سوريا حيث عبرت السفينة مضيفي البوسفور والدردنيل في تركيا ودخلت البحر المتوسط.