"الجمهورية" بدأ أمس تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي، والقاضي بخروج المجموعات المسلحة منهما نحو إدلب وجرابلس وعودة مؤسسات الدولة السورية إلى هناك.

"الجمهورية" أفادت وكالة "سانا" بأن عملية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من قبل المسلحين بدأت، فيما عملت وحدات الهندسة والآليات على إزالة عدد من السواتر الترابية على طريق حمص – حماه الدولي، تمهيداً لإعادة فتحه.

"الجمهورية" أعلن رئيس أركان الجيوش الفرنسية فرنسوا لوكوانتر، أنه لا يتصور أن القوات الأميركية ستنسحب من سوريا قبل القضاء على تنظيم داعش.

"الجمهورية" نفت وزارة الخارجية المصرية ما تردد حول إمكانية إرسال مصر قوات إلى سوريا.

"الجمهورية" أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس أن خبراءها أنهوا أخذ عينات من مدينة دوما، حيث يشتبه في هجوم كيمياوي مفترض في نيسان الماضي.

"الحياة" قتل مسلحان من الجيش السوري الحر غرب محافظة درعا (جنوب سورية)، إثر اشتباكات عنيفة وقعت مع فصيل جيش خالد بن الوليد الموالي لتنظيم داعش.

أعلنت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا أن ألفي لاجئ فلسطيني سجلوا على قوائم التهجير والإبعاد من منازلهم جنوب دمشق إلى إدلب.

"النهار" أفادت وزارة الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تراجع حالياً برامج مساعدتها في سوريا، بما في ذلك منظمة الخوذ البيض التي تقوم بدور الدفاع المدني في مناطق سيطرة المعارضة السورية.

"الجمهورية" أعيد فجر أمس الجمعة انتخاب محمود عباس رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية بإجماع أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة.

"الجمهورية" تعرض نحو ألف فلسطيني للإصابة بالرصاص والغاز المسيل للدموع في قطاع غزة، في يوم الجمعة السادس من مسيرة العودة التي شهدت تجمع آلاف الفلسطينيين قرب الحد الفاصل مع إسرائيل.

"الحياة" انطلقت صباح الجمعة سرايا استطلاع قوات الصاعقة الخاصة التابعة للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر إلى مدينة درنة.

"الحياة" عادت 52 مهاجرة نيجيرية طوعاً إلى بلادهن عبر مطار معيتيقة الدولي.

"الحياة" كشف خبراء أمنيون ليبيون ودوليون أن عدد الكوادر اللوجستية لتنظيم داعش في ليبيا ارتفع من حوالي 150 إلى 800 بعضهم جنسيات غير عربية.

"الأنوار" أفاد مصدر عسكري ليبي بمقتل سبعة عسكريين وإصابة ستة آخرين من قوات الجيش الليبي.