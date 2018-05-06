لبنان الحر

أشار رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في بيان له، إلى أننا "كنا البارحة قد طلبنا من وزارتي الداخلية والخارجية بنشر الوثائق المتعلقة بأعداد المقترعين في كل قلم اقتراع في الخارج قياساً بالذي يحصل في أقلام الاقتراع في لبنان".

صوت لبنان

أمل رئيس الجمهورية ميشال عون في حديث للـ"بي بي سي"، تشكيل حكومة جديدة بسرعة مع الحفاظ على الوحدة الوطنية، قائلا: "إذا تعذّر ذلك يتم اللجوء إلى الاكثرية ومن لا يشارك يبقى في المعارضة".

radio orient

هيئة الاشراف على الانتخابات: لا يحق لاي مرشح أن يصرح من داخل صناديق الاقتراع، لكن يمكن نقل الصورة وليس تصريحه اطلاقاً.

اذاعة النور

حققت وحدات الجيش السوري تقدماً كبيراً في عملياتها على التنظيمات الإرهابية المنتشرة في حي الحجر الأسود، وذلك بعد فرض سيطرتها الكاملة على الجزء الجنوبي من الحي في خطوة جديدة باتجاه إعلان جنوب دمشق خالية من الإرهاب.

صوت المدى

مصادر تنفي الإشاعات عن عزوف المرشح عن المقعد الشيعي في دائرة الجنوب الثالثة (قضاء النبطية) الدكتور مصطفى بدر الدين عن خوض الانتخابات النيابية وتصفه بمحض الافتراء.