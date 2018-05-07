لبنان الحر

وزير الدفاع يعقوب الصراف زار غرفة عمليات قيادة الجيش ونوه بالخطة الأمنية لتأمين حسن العملية الانتخابية.

صوت لبنان

الصحافي شارل جبور: العهد يجب ان يكون الحاضن للقوى السياسية التي اوصلته الى الرئاسة۔

اذاعة النور

إعتبر رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، خلال دردشة مع الصحافيين أن "القانون ليس صنيعة ​حزب الله​ وحده بل نتيجة تشاور بين الجميع ونتيجة تطابق المصالح ووافقنا رغم اننا كنا نريد النسبية على اساس ​لبنان​ دائرة واحدة".

صوت المدى

دعا التيار الوطني الحر من يحبّ من محازبيه ومناصريه من الاحتفال الليلة الماضية في المقر العام للتيار في ميرنا الشالوحي. أما الاحتفال المركزي للتيار فسيقام السادسة مساء غد اليوم 7 أيار 2018 في بعبدا - طريق القصر الجمهوري.