يزور نتنياهو موسكو بعد غد لحضور "عيد النصر على الفاشية". وأعلن مكتب نتنياهو أنه سيناقش مع بوتين التطورات الإقليمية.

ذكرت مصادر أن القوات الإسرائيلية قتلت ستة شبان فلسطينيين في تفجير بدير البلح وسط قطاع غزة. وكشفت حركة حماس أن الشبان أحبطوا أكبر منظومة تجسس إسرائيلية فنية زرعها الاحتلال في القطاع.

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين برصاص الاحتلال بعد أن حاصرتهم القوات الإسرائيلية بالنار بين الشريط الشائك والسياج الفاصل شرق خان يونس وأطلقت النار عليهم، وتركتهم ينزفون حتى الموت.