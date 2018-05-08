لبنان الحر

أودع محافظ مدينة ​بيروت​ ​القاضي زياد شبيب​، ​وزارة الداخلية والبلديات​ - المديرية العامة للشؤون السياسية و​اللاجئين​، محضري لجنة القيد العليا ومحاضر لجان القيد الابتدائية في دائرتي بيروت الأولى والثانية، المتضمنة النتائج النهائية الرسمية للانتخابات النيابية العامة للعام ٢٠١٨، بعد استلامها من رئيسي لجنة القيد العليا في دائرتي بيروت الأولى والثانية.

صوت لبنان

أكد رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ أن اللبنانيين قالوا كلمتهم وبالنسبة لـ"​تيار المستقبل​" ومرشحيه كانت الكلمة واضحة، ومعركتنا كانت على عدة جبهات، مشيراً إلى أننا انتصرنا على كل الجبهات بإرادة الجمهور العريض الذي يستطيع أن يرفع رأسه بالإنجاز العظيم والكبير الذي حققه، لافتاً إلى أن نتائج الانتخابات ستعطي "تيار المستقبل" كتلة من ٢١ نائباً في البرلمان.

radio orient

أشار أمين عام ​تيار المستقبل​ أحمد الحريري​ إلى أن تيار المستقبل فاز بالانتخابات​ رغم كل الضغوطات والحرب التي مورست ضده، والمعركة الرئيسية لتيار المستقبل كانت في الشمال والجميع راهن على خسارتنا، وقد حققنا 8 نواب سنة من أصل 11 في الشمال، وهناك من قال إن رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ انتهى واليوم هو من انتهى وجلس في المنزل. بينما راهن رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ على كتلة سنية أكبر، لم يفز إلا هو في الانتخابات على الصعيد السني.

اذاعة النور

أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجيلينو ألفانو، عن تهانيه بـ"مناسبة إجراء الانتخابات البرلمانية اللبنانية أمس والتي شارك فيها للمرة الأولى من الخارج عدة آلاف من اللبنانيين".

صوت المدى

نوّه سفير ​لبنان​ لدى ​السعودية​ ولدى ​منظمة التعاون الإسلامي​، ​فوزي كبارة​، بـ"النجاحات والخطوات الّتي قطعها لبنان منذ إعادة تفعيل عمل مؤسساته الدستورية، وانتخاب ​ميشال عون​ رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة استعادة الثقة برئاسة رئيس الحكومة ​سعد الحريري​، وما واكب ذلك من تحصّن لبنان بوحدته الوطنية، وعمله الدؤوب لفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".