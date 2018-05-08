"الشرق الأوسط" يترقب العالم القرار الذي سيعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الاتفاق النووي اليوم.

"الشرق الأوسط" تراجعت طهران أمس عن عزمها الانسحاب من الاتفاق في حال قرر الرئيس الأميركي انسحاب بلاده منه، وطرحت بدل ذلك سيناريو البقاء حتى من دون واشنطن.

"الشرق الأوسط" تعهدت برلين وباريس التزام الاتفاق النووي ولو انسحبت منه واشنطن.

"الحياة" تخلت فرنسا أمس عن مطلبها برحيل الرئيس السوري بشار الأسد من منصبه كشرط ضروري لتسوية الأزمة التي تعصف بسوريا منذ 7 سنوات.

"الحياة" دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مرشحه لقيادة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي أي إي) جينا هاسبل، رافضاً معلومات عن تورطها ببرنامج قاس لاستجواب متهمين بالإرهاب.

"الجمهورية" تم تنصيب فلاديمير بوتين، أمس رئيساً لروسيا لولاية رابعة تستمر حتى سنة 2024، وسبق حفل التنصيب تظاهرات مناهضة لبوتين السبت في أنحاء عدة من روسيا.

"الجمهورية" ذكرت صحيفة "تشوسن ايلبو" الكورية الجنوبية أمس، أن القمة التاريخية بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ستعقد في سنغافورة في منتصف حزيران.

"الحياة" اعتقلت الشرطة الهولندية رجلاً طعن ثلاثة أشخاص في وضح النهار وسط مدينة لاهاي في هولندا.