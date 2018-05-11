لبنان الحر

كشف النائب المنتخَب ​نقولا نحاس​، أن "كتلة رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ ستكون نواةً لتحالف أكبر"، مشيراً إلى أن "العمل بدأ لتشكيل كتلة نيابية وازنة تستطيع أن تشكّل قوة ضغط حقيقي في ​مجلس النواب​ من أجل تصحيح المسار الانحداري في البلاد".

صوت لبنان

أكّد سفير ​لبنان​ في ​واشنطن​ سابقاً ​رياض طبارة​، أن "الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ مصرٌّ على تفكيك كل الاتّفاقات المتعدّدة الأطراف التي حقّقها الرئيس الأميركي السابق ​باراك أوباما​ خلال تولّيه الرئاسة"، ذاكراً أن "أوروبا ستبذل جهدَها لإنقاذ الاتّفاق النووي، ولكنها ستجد صعوباتٍ كبيرة في هذا المجال".

radio orient

أكّد النائب المنتخب جورج عطا الله، أنه "على القوى السياسية أن تتحلى بالجرأة لتضع الخلافات السياسية جانباً"، معتقداً أن "البلد يجب حمايته لأن المظلّة الدولية وحدها لا تكفي ويجب العمل وفق هذا التوجّه بتضامن كلّي وعدم الانجرار وراء الخلافات الكيدية".

اذاعة النور

أكّد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في كلمة له أمام جموع المهنّئين بالفوز، أن "أصعب أمر عليّ أن يخون إنسان حليفه، أنا لا أقبل ولا النائب المنتخب ​مصطفى الحسيني​، فهو و​فريد هيكل الخازن​ شاركا معاً ويقرّران معاً خياراتهما وقدرتهما على الالتزام مع التكتل".

صوت المدى

رأى النائب غسّان مخيبر أن "إقرار اقتراح إنشاء هيئة وطنية مُستقلّة للمفقودين و​المخفيين قسراً​، جاء بعد جُهد دام نحو أربع سنوات من العمل على صياغة المواد القانونية والتنسيق بين الجهات المعنية وصولاً الى الضغط لإنجازه"، لافتاً إلى أنّ "هذا الجهد بدأ مع رئيس لجنة المعتقلين والمخفيين قسراً الراحل غازي عاد".