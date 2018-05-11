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Published by lebarmy15 on جمعة, 05/11/2018 - 10:33
Ar
- Iran Clash: Israeli Intel Chiefs Say This Round Is Over, but Long-term Strife Will Continue
- الاشتباك مع إيران: قادة الاستخبارات في إسرائيل يقولون إنّ هذه الجولة انتهت ولكن الصراع الطويل المدى سيتواصل
- Putin Is Giving Israel a Free Hand Against Iran in Syria. But He May Soon Have to Pick a Side
- بوتين يمنح إسرائيل حرية الحركة ضد إيران في سوريا ولكنه قد يضطر قريباً إلى أن يختار جانباً ينحاز إليه
Press:
Date:
الجمعة, مايو 11, 2018