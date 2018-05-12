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لبنان الحر
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي النائبين المنتخبين فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني في بكركي.
صوت لبنان
استقبل رئيس الحكومة تمام سلام في دارته في المصيطبة رئيس عمدة دار الأيتام الإسلامية فاروق جبر ونائب رئيس العمدة بسام بدران والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق خالد قباني وعضو العمدة وليد كنعان.
radio orient
استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في "بيت الوسط" الوزير السابق محمد الصفدي، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بمدينة طرابلس.
اذاعة النور
التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، السفير الإماراتي في لبنان حمد الشامسي والقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري في عين التينة.
صوت المدى
استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب غسان مخيبر.