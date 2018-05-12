لبنان الحر

استقبل ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ النائبين المنتخبين ​فريد هيكل الخازن​ و​مصطفى الحسيني​ في ​بكركي​.

صوت لبنان

استقبل رئيس الحكومة ​تمام سلام​ في دارته في المصيطبة رئيس عمدة ​دار الأيتام الإسلامية​ فاروق جبر ونائب رئيس العمدة بسام بدران والمدير العام للمؤسسات الوزير السابق ​خالد قباني​ وعضو العمدة وليد كنعان.

radio orient

استقبل رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط" الوزير السابق ​محمد الصفدي​، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بمدينة طرابلس​.

اذاعة النور

التقى رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، السفير الإماراتي في ​لبنان​ ​حمد الشامسي​ والقائم بأعمال ​السفارة السعودية​ في لبنان ​وليد البخاري​ في ​عين التينة​.

صوت المدى

استقبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، عضو تكتل "التغيير والاصلاح" النائب ​غسان مخيبر​.