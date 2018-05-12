"المستقبل" تظاهر الآلاف من الاندونيسيين في جاكرتا أمس، ضد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الإعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

"المستقبل" اعتقلت الشرطة التركية أمس، 150 جندياً تشتبه بارتباطهم بشبكة الداعية فتح الله غولن الذي تحمله مسؤولية الإنقلاب الفاشل في تموز 2016.

"المستقبل" كشف الرئيس الروسي فلا ديمير بوتين أمس، الاتصالات الدبلوماسية، حيث اتصل بالمستشارة الإلمانية إنفسيلا ميركل والرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة لإنقاذ الإتفاق النووي الإيراني بعد إنسحاب الولايات المتحدة منه.

"المستقبل" يعتزم وزراء خارجية المانيا، فرنسا، إيران عقد إجتماع الثلاثاء للبحث في مناقشة سجل إنقاذ الإتفاق النووي.

"النهار" قال وزير المال الفرنسي برونو لومير أن دول الاتحاد الأوروبي ستقترح على المفوضية الأوروبية إجراءات تحول دون توقيع العقوبات على إيران أثر إنسحاب واشنطن من الإتفاق النووي.

"النهار" أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن وزير الخارجية الإيراني سيزور موسكو الإثنين في إطار جولة تشمل بكين وبروكس.

"النهار" اختتمت في مدينة أزمير التركية أول من أمس، فعاليات تمرين أفينس 2018" بمشاركة سعودية.