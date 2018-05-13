لبنان الحر

رأى النائب المنتخب ​حكمت ديب​ أنّ "​الانتخابات النيابية 2018​ خلقت فرصاً وإمكانيات جديدة للعديد من القوى السياسية الّتي لم تكن ممثّلة في ​المجلس النيابي​ أو زاد تمثيلها الآن"، مركّزاً على "أنّني أنتمي إلى تكتل "​لبنان​ القوي" وهو أصبح أكبر وسيصبح أفعل، وبالتالي أنا جزء من هذا المشروع وأساهم فيه.

صوت لبنان

أعلنت ​مؤسسة كهرباء لبنان​ عن عزل المحول 220/20 ك.ف. في محطة ​معمل دير عمار​ يوم غد الأحد الواقع فيه 13/5/2018 من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الرابعة بعد الظهر، وذلك من أجل إجراء بعض التصليحات الملحّة على قضبان مخارج التوتر المتوسط. وبالتالي، سوف تنقطع التغذية بالتيار الكهربائي خلال فترة العزل المذكورة في المناطق التي تتغذى من المخارج التالية: القبة M30، التبانة 1، التبانة 2، دير عمار، كرم الأخرس، بحري، مخيّم والبداوي 2.

radio orient

أعلنت الأمانة العامة لـ"​تيار المستقبل​"، في بيان، أنّه "بناءً على المادة الواحدة والأربعين من النظام الداخلي (الفقرتان ١ و٢)، وبعد الاطلاع على مجريات الحراك الانتخابي في كافة الدوائر، والتقارير الواردة في شأنه، وعلى عمل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية والتقارير الواردة في شأنه، قرر رئيس "تيار المستقبل" ​سعد الحريري​ حل هيئة شؤون الانتخابات والماكينة الانتخابية اللوجستية بصورة عامة، وتكليفها متابعة تصريف الأعمال، إلى أن يحين اتخاذ قرار بديل.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ عدداً من النواب المنتخبين الذين هنأوه بالإنتخابات النيابية​، وأعربوا عن تقديرهم لدوره الوطني. واستقبل في هذا الإطار الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب المنتخب ​أسامة سعد​ على رأس وفد من التنظيم و​اللقاء الوطني الديمقراطي​.

صوت المدى

نفذ موظفو ​مستشفى​ ​بعلبك​ الحكومي اضرابهم التحذيري واقفلوا مدخل الطوارئ بسبب عدم حصولهم على ​سلسلة الرتب والرواتب​ وقد تحدث رئيس لجنة موظفي المستشفى عماد ياغي مطالبا الجهات المعنية بالعمل على اقرار السلسلة بكل مندرجاتها في القريب العاجل والابتعاد عن الروتين الاداري في معالجة هذا الملف كما وحذر من الضغوطات والتهديدات التي يتعرض لها الموظفين من بعض الاطباء مطالبا بوقف التعديات التي تتخطى حدود القانون وتتحدى قرارات النقابة.