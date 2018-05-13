"الحياة" ذكرت الشرطة الأندونيسية أنّ 6 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 35 آخرون بجروح في ثلاثة اعتداءات، أحدها تفجير انتحاري، استهدفت كنائس في سورابايا، ثاني أكبر مدن اندونيسيا. وقال الناطق باسم الشرطة فرنس بارونغ مانجيرا أن أحدث حصيلة هي 6 قتلى و35 جريحاً، فيما أشارت حصيلة سابقة إلى وجود قتيلين و13 مصاباً.

"الحياة" أعلنت بيونغيانغ أنها ستفكّك موقعاً للتجارب النووية بعد أسبوعين، في تطوّر يعزّز تعهدها وقف اختباراتها الذرية والصاروخية، ويمهّد لقمة تاريخية بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب في سنغافورة في 12 حزيران المقبل.

"الحياة" ألغت محكمة إيطالية حظراً على تولي زعيم يمين الوسط المخضرم سيلفيو بيرلوسكوني منصباً عاماً، ما يعني إمكان ترشّحه لرئاسة الحكومة في الانتخابات النيابية المقبلة. وأوردت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" أن محكمة في ميلانو أمرت بـ"إعادة الأهلية" فوراً لبيرلوسكوني، في قرار "يلغي كل مفاعيل" إدانته بتهرّب ضريبي عام 2013، بينها حظر توليه منصباً عاماً.

"الحياة" أعلن وزير الأمن في بوروندي آلان غيوم بونيوني أمس، أن مجموعة مسلحة "إرهابية" من جمهورية الكونغو الديموقراطية قتلت 26 شخصاً في شمال غربي البلاد. وذكر أن "الإرهابيين الذين أتوا من الكونغو وعادوا إليها، نفذوا عملية إطلاق نار وإحراق، أسفرت عن مقتل 26 شخصاً وجرح 7 آخرون".