"الحياة" عشية انطلاق الجولة التاسعة من محادثات آستانة، أكدت وزارة الخارجية الكازاخية حضور كل الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي للأزمة السورية، في وقت أفادت معلومات أن محافظة إدلب شمالي سورية تترقب ولادة تشكيل عسكري جديد من فصائل "الجيش السوري الحر"، بدعم من تركيا.

"الحياة" تقدّم ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في نتائج أولية غير مؤكدة للاقتراع العام الذي أقيم في العراق، تلته قائمة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر. وفيما اعتُبرت الانتخابات الأولى على مستوى ضمان عدم تسجيل خروق أمنية كبيرة، فإنها عُدت الأقل في مستوى المشاركة. وأظهرت نتائج أولية للانتخابات تقدُم ائتلاف العبادي على مستوى القوائم الانتخابية المختلفة، وكان لافتاً تحقيقه نتائج كبيرة في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار، فيما تقدمت قائمة "سائرون" بزعامة الصدر في مدن الجنوب الشيعي، ونافستها قوائم "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري.

"الحياة" بعدما سيطر على مدينة "البرح" ومديرية "موزع" غرب محافظة تعز الأسبوع الماضي، أعلن الجيش اليمني أمس تحرير مديرية "الوازعية" ليصبح غرب المحافظة بالكامل خاضعاً لسيطرة الشرعية اليمنية. في غضون ذلك، أدى انفجار "غامض" إلى إلحاق ضرر بسفينة تركية محمّلة قمحاً قرب ميناء "الصليف" اليمني الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وسط روايات عزت الحادث الذي وقع أول من أمس إلى انفجار داخل السفينة أو هجوم صاروخي.

"الحياة" في وقت تتواصل المعارك بين الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وإرهابيين في مدينة درنة، مع إعلان القيادة العسكرية تحقيق تقدم على محاور وادي المقطع ووادي بوسن ومنطقة الأردام، التي أكد الجيش السيطرة عليها بالكامل، أعلنت "كتيبة فارس" من قبيلة التبو المدعومة من المعارضة التشادية، سيطرتها على قلعة سبها ومقر اللواء السادس، واستيلائها على أسلحة من داخل مقر اللواء السادس على أطراف قلعة سبها.