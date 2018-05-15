لبنان الحر

أوضح النائب المنتخب ​مصطفى الحسيني​ أن "حماية لبنان تبدأ بولادة تكتّلٍ نيابيٍّ وطنيّ لا طائفي ولا مذهبي"، معتبراً أن "القيادة يمكن أن تكون جماعية"، مشدداً على أنه "نحن والمقاومة سوا".

صوت لبنان

أكد النائب المنتخب ​فيصل كرامي​ أنه "ضدّ التكتلات الطائفية والصغيرة"، مشدداً على سعيه إلى "تكتل وطني جامع ولا طائفي يكرّس الوحدة الوطنية ويساعد المناطق المحرومة"، معتبراً أنّ مِن أهمّ مهمات هذا التكتل، "إيصال رئيس تيار "المردة" ​سليمان فرنجية​ إلى ​رئاسة الجمهورية​".

radio orient

أوضح النائب ​بطرس حرب​ أن "الظروف ساعدت وزير الخارجية ​جبران باسيل​ لكي يربح معركة انتخابية ولم يحيّدني عن طريقه، لأن طريقه مختلف كلياً عن طريقي".

اذاعة النور

أعلن النائب المنتخب نقولا نحّاس أن مرشّح تكتّل العزم الطبيعي لرئاسة مجلس النواب هو رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​.

صوت المدى

أعلن رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ أمام زوّاره أنه "مبدئياً ستُعقد جلسة انتخاب هيئة مكتب ​المجلس النيابي​ ورئيسه ونائب رئيسه يوم الثلثاء في 22 من الجاري".