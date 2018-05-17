لبنان الحر

استقبل رئيس تيار "المرده" ​سليمان فرنجيه​ النائب المنتخب ​فيصل كرامي​، في زيارة تهنئة بالانتخابات النيابية​. وعقد اجتماع في حضور الوزير السابق يوسف سعاده، وتم التشاور في التجمّع النيابي المزمع إعلانه في وقت لاحق.

صوت لبنان

زار رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين يرافقه الأب إلياس ابراهيم النائب قيصر رزق المعلوف في منزله وقدّم له التهنئة بفوزه في ​الانتخابات النيابية​، بحضور النائب السابق يوسف المعلوف.

radio orient

لفت رئيس الحكومة سعد الحريري إلى أن "الحكومة حققت إنجازات كثيرة عجزت عن تحقيقها حكومات عدة وذلك نتيجة انتخاب ​الرئيس ميشال عون​ وحصول توافق سياسي خلال هذه المرحلة".

اذاعة النور

استقبل رئيس "اللقاء الديمقرطي" النائب ​وليد جنبلاط​ سفيرة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​لبنان​ ​إليزابيث ريتشارد، وعرض معها التطورات الراهنة.

صوت المدى

دان رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​، بشدة ما يجري في الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن هذه المسألة كانت موضع اهتمام من قبله بالخطب التي كان يلقيها بالقمة واللقاءات التي كان يعقدها مع الوفود التي تزور لبنان.