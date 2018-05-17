قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقع أن تنسحب إيران من الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة، وأضاف أن إيران رفضت أن تنساق وراء هذا المخطط بسعيها لإنقاذ الاتفاق مع الأطراف التي لا تزال ملتزمة.

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إن الولايات المتحدة لا تزال تأمل في عقد القمة المقررة مع كوريا الشمالية.

طلبت تركيا من القنصل الإسرائيلي العام في اسطنبول مغادرة البلاد مؤقتاً غداة إجراء مشابه اتخذته تل أبيب حيال القنصل التركي العام في القدس.

"الحياة" أظهر استطلاع للرأي أن 57 في المئة من القدس يخشون من تحول التوتر بين روسيا والغرب في سوريا إلى حرب عالمية.

"الحياة" تصاعدت الحرب الكلامية بين موسكو وكييف بعد تدشين جسر يربط بين جنوب روسيا وشبه جزيرة القرم.

"الحياة" قتلت قوات الأمن الأندونيسية أمس أربعة مسلحين هاجموا بسيوف مركزاً للشرطة في شمال غرب البلاد مما أدى إلى مقتل شرطي.

"الحياة" اعتبر الزعيم السابق للمعارضة الماليزية أنور البراهيم أمس، أن النصر التاريخي لتحالفه مع رئيس الوزراء مهاتير محمد يدشن عصراً جديداً في البلاد.

"الحياة" قال مصدر في أجهزة الاستخبارات التشيكية أن العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال الذي سمم بغاز الأعصاب في بريطانيا التقى عملاء أوروبيين قبل تسميمه.