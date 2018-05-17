"النهار" خرج آخر المقاتلين المعارضين من مناطق يسيطرون عليها في وسط سوريا، بمدينة الرستن في محافظة حمص التي باتت خالية تماماً من الفصائل المعارضة.

"الجمهورية" أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أن غاز الكلور استخدم في بلدة سورية في شباط وأدى إلى معاناة السكان من صعوبات في التنفس.

"الجمهورية" أفادت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية مايا زاخاروفا أن نتائج تحقيق بعثة المنظمة الدولية في دوما لن تعرف "قبل نهاية أيار".

"المستقبل" اعتبر الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن الوضع في إدلب سيكون أسوأ بستة أضعاف مما كان عليه في الغوطة الشرقية، في حال تكرر سيناريو الغوطة في محافظة إدلب.

"النهار" قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن سفناً حربية روسية مزودة صواريخ "كاليبر" الموجهة ستكون في حال تأهب دائم في البحر المتوسط، وأشار إلى أن نشر السفن كان نتيجة التهديد الإرهابي الذي لا يزال قائماً في سوريا.

"الحياة" قتل ثلاثة أشخاص أمس، إثر انفجار سيارة مفخخة في الحسكة.

"الحياة" بدأ الجيش التركي أمس في تثبيت نقطة المراقبة الثالثة عشرة في مدينة إدلب.

"الأنوار" أحبطت قوات الأمن المصرية محاولة لتنفيذ هجمات لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام برميلين معبأين بكمية كبيرة من المتفجرات قرب مدينة العريش.

"النهار" تراجعت الاحتجاجات الفلسطينية عند حدود قطاع غزة مع إسرائيل بدرجة كبيرة.

"النهار" نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تعرضها لأي ضغوط من مصر لكبح الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أسابيع، وقالت إن التظاهرات ستستمر حتى مع تجمع لعدد أقل بكثير من الفلسطينيين في خيام الاحتجاج.

"الجمهورية" أعلن قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن 50 من عناصر الحركة قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في المواجهات التي وقعت الاثنين والثلاثاء على حدود قطاع غزة مع إسرائيل.

يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً طارئاً اليوم في مقر الجامعة العربية في القاهرة لبحث التعامل مع القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها.

استدعت السلطة الفلسطينية سفراءها من أربع دول أوروبية: النمسا، تشيكيا، رومانيا، وهنغاريا للتشاور معهم إثر مشاركة سفراء هذه الدول في حفل نقل السفارة الأميركية إلى القدس.