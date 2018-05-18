الشرق الأوسط

9 / 5 /2018

كيف ترى المصارف العالمية تأثير عقوبات إيران على سوق النفط؟

يبدو أنه من المستبعد أن تتأثر سوق النفط بـ"صورة فورية" في حالة تمت إعادة الحظر على النفط الإيراني، إلا أن هذا لا يعني أن الأثر لن يكون ملحوظاً خلال الأشهر القادمة. وهناك إنقسام حول فاعلية العقوبات التي ينوي الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرضها على إيران على خلفية برنامجها النووي. وقال أموس هوتشستاين، وهو مبعوث أميركي سابق مختص بقضايا الطاقة الدولية، في تغريدات، إن أسعار النفط سترتفع، وبالتالي أسعار المنتجات البترولية والغذاء والبلاستيك، وسيدفع المواطن الأميركي هذه التكلفة، بينما سيستفيد النظام الإيراني والروسي من الأسعار العالية. وبدوره، حذّر محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة "أوبك"، من قرار الرئيس الأميركي الإنسحاب من الإتفاق النووي مع إيران، مشيراً إلى أن قراراً مثل هذا سوف يضر الإقتصاد العالمي. وأضاف أنه مهما كان العامل الغريب المؤثر على العرض أو الطلب، فإنه ليس لديه شكوك في تعرض السوق لاختلال في التوازن، وهو أمر ليس في صالح المنتجين أو المستهلكين.

9 / 5 / 2018

الطموحات الإقتصادية الروسية أمام تحديات النفط العقوبات

تتجه روسيا نحو العمل على تطبيق إستراتيجية للتنمية الإقتصادية، صاغها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على شكل مرسوم رئاسي، وقرر أن يقوم بتنفيذها شريكه في "ثنائي السلطة" دميتري ميدفيديف، لذلك عاد ورشحه مجدداً لرئاسة الحكومة الروسية الجديدة "إجرائياً"، التي لم تطرأ أي تغيرات جوهرية عملياً على تركيبتها. ويرى مراقبون أن ما يسعى بوتين الى تحقيقه من خلال الإستراتيجية التي طرحها، قضايا غاية في الأهمية، من شأن النجاح في تنفيذها أن يدفع روسيا عملياً الى مكانة مميزة اقتصادياً في العالم، إلا أن الأمور ليست بهذه السهولة، لأن "ثنائي السلطة" سيواجه تحديات جدية، في مقدمتها "ثنائي" العقوبات الغربية، وإعتماد الإقتصاد الروسي على العائدات النفطية.

10 / 5 / 2018

النفط يرتفع لمستويات قياسية لأسباب أكثر من عقوبات إيران

ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات هي الأعلى منذ عام 2014، لكن الإرتفاع لم يكن بسبب العقويات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وحسب، بل ساهمت العوامل الأساسية في ذلك أيضاً، وعلى رأسها تراجع المخزونات النفطية في الولايات المتحدة. وجاءت هذه الإرتفاعات بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بأكثر من المتوقع، وتراجع أيضاً المخزون من البنزين ونواتج التقطير. وساهمت الأساسيات في تحسن أسعار النفط هذا العام، بحسب ما عبر عنه مصرف غولدمان ساكس في مذكرة، رغم أن العوامل الجيوسياسية ساهمت بشكل أقل في رفع الأسعار.

الحياة

10 / 5 / 2018

البعد الإقتصادي للهجرة

يذكر تقرير أخير صادر من منظمة الهجرة الدولية أن هناك 244 مليون مهاجر في العالم حتى الآن غادروا بلدانهم الأصلية، ويمثلون 3.3 في المئة من إجمالي سكان العالم. بطبيعة الحال تمكن عدد كبير من المهاجرين من الإنخراط في البلدان التي هاجروا إليها للعمل أو ممارسة النشاط الإقتصادي وكسب جنسية تلك البلدان، خصوصاً البلدان الأوروبية أو بلدان أميركا الشمالية أو اللاتينية. أما من هاجر للعمل في بلدان الخليج بعد إكتشاف النفط فقد أفلح القليل منهم في كسب المواطنة في هذه البلدان، وظلت غالبيتهم في عداد الوافدين المؤقتين. ويشير تقرير للبنك الدولي بأن تحويلات العاملين في الخارج بلغت 429 بليون دولار عام 2016 بانخفاض 2.4 في المئة عن مستواها في عام 2015. ويظل المبلغ مهماً وضرورياً للكثير من البلدان المصدرة لليد العاملة. وتأتي دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الأولى من المستفيدين من تحويلات العاملين في الخارج اذ بلغت 126 بليون دولار عام 2016 وتمثل 29.4 في المئة من إجمالي التحويلات.

الحياة 1 / 5 / 2018

أوبك لا تستعجل بت قرار بضخ كميات نفط إضافية

وصلت أسعار النفط إلى مستويات قياسية لم تسجلها منذ سنوات مع استعداد المتعاملين لاحتمال تجدد العقوبات الأميركية على إيران التي تعد احد اكبر مصدري الخام وذلك في ظلّ ضيق الفجوة بالفعل بين العرض والطلب في السوق. وبالنسبة إلى مواقف المنتجين من رفع كميات الضخ لتعويض النقص في الإمدادات الإيرانية أفادت مصادر مطلعة بأن أوبك لا تتعجل بت ضرورة ضخ كميات نفط إضافية لتعويض احتمال تراجع صادرات إيران معتبرة ان اي فقدان في المعروض سيستغرق وقتاً.

14 / 5 / 2018

أدنوك تستثمر 45 بليون دولار للتوسع في التكرير والبتروكيماويات

أعلن وزير الطاقة الإماراتي الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدر للبترول أوبك سهيل بن محمد المزروعي، أن المنظمة ستركز خلال اجتماعها المقبل في حزيران – يونيو، على تحديد المستوى الملائم لمخزون النفط، ولفت في تصريح على هامش ملتقى أدنوك للإستثمار في التكرير والبتروكيماويات الذي افتتح أعماله أمس في أبوظبي، إلى أن ما يشغلنا في الإجتماع المقبل، هو تحديد المستوى الملائم للمخزون الذي ينبغي أن إبقاء هذه المجموعة معا لفترة أطول.

...وتزوّد الإحتياط الهندي

غادرت شحنة النفط الخام الأولى من إنتاج شركة أبو ظبي الوطنية (أدنوك)، في طريقها للتخزين في الهند، وذلك بموجب الإتفاق الموقع بين "أدنوك" وشركة "الإحتياطات البترولية الإستراتيجية الهندية" المملوكة من الحكومة والمتخصصة بتخزين احتياط من النفط الخام للحاجات الإستراتيجية. وينص الإتفاق على تخزين 5,86 مليون برميل من النفط الخام الذي تنتجه "أدنوك" في منشأة كارناتاكا في مدينة مانغلور الهندية. فيما بلغ حجم هذه الشحنة الأولى مليوني برميل نفط "أدنوك" الخام.

15 / 5 / 2018

"أوبك": تخمة المعروض النفطي العالمي انتهت تقريباً

تفيد أرقام أعلنتها منظمة "أوبك" بأن تخمة المعروض النفطي العالمي قد انتهت تقريباً، وهو ما يرجع في جانب منه إلى اتفاق خفض الإمدادات الذي تقوده المنظمة منذ (كانون الثاني) 2017 والزيادة السريعة في الطلب العالمي. وساعد الإتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول وبعض الدول المنتجة خارجها بقيادة روسيا لخفض الإمدادات وتصريف تخمة المعروض في وصول أسعار الخام إلى 78 دولارا للبرميل، وهو أعلى مستوى لها. وأوضحت أوبك في تقرير أن مخزونات النفط في الدول المتقدمة تراجعت في "آذار" إلى مستوى يزيد تسعة ملايين برميل فوق متوسط الخمس سنوات.

الجمهورية

11 / 5 / 2018

الصين لن تقاطع النفط الإيراني

في حين تبقى الولايات المتحدة الأميركية قادرة على ممارسة الضغوط على غالبية المجتمع الدولي لجعلها تنتظم في سياسات مقاطعة إيران على خلفية إسقاط الإتفاق النووي، غير أن الصين التي تستورد كميات كبيرة من النفط الإيراني سوف تواصل شراء النفط من إيران إلى خفض الأسعار لتسويق الفائض النفطي خلال المقاطعة الدولية.