لبنان الحر

أكد النائب المنتخب ​سليم عون​ أن "كل المشاحنات التي جرت قبل ​الانتخابات النيابية​ وتجري الآن بعد الانتخابات النيابية ستنتهي بعد تأليف ​الحكومة​"، مشيراً إلى "أنني من الأشخاص الذين سيسعون لجمع الجهود مع بعضها لأنه لدينا الكثير من الأهداف المشتركة لا نريد تضييعها، وأغلب رفاقي لديهم هذه القناعة، ولكن حتى لو هناك الكثير من المشاكل، علينا العمل وأن يكون موقفنا واضحاً لأننا نعمل لمستقبل بلدنا ومستقبل أولادنا".

صوت لبنان

اعتبر النائب المنتخب ​فادي سعد​، أن "علاقتنا برئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ تاريخية وتقوم على حلف سابق"، موضحاً أن "العلاقة مع المستقبل مرّت بمرحلة استثنائية من عدم الاتفاق"، وإذ اعتبر أن أكثر شخص مؤهل ليكون رئيس حكومة هو الحريري، أكد أننا نحتاج إلى تفاهم سياسي معه قبل تسميته، لكي لا نقع في المشكلات السابقة في الحكومة، لافتاً إلى أنه "يسبق موضوع الحكومة انتخاب رئيس للمجلس النيابي وسنأخذ قراراً باجتماع التكتل الثاني بهذا الموضوع."

radio orient

اعتبر رئيس جهاز الإعلام والتواصل في ​القوات اللبنانية​ ​شارل جبور​ أن حزب القوات غير مستعد على الإطلاق، للانضمام إلى المعارضة، خاصة بعدما ضاعف تقريباً عدد كتلته النيابية فباتت تضم 15 نائباً بعدما كانت تقتصر في برلمان 2008 على 8 نواب.

اذاعة النور

رأى مفوّض الشرق الأوسط للدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم أبو سعيد​ أن "النكسة في فتح مقر السفارة الأميركية في القدس تشارك فيها الدول المشاركة علناً والدول التي صفّقت ضمناً مؤيدة للقرار الأميركي من بعض الدول العربية غير آبهين لمشاعر مئات الملايين من المسلمين في العالم".

صوت المدى

رأى النائب المنتخب ​إيلي الفرزلي​، أن كتلة "​لبنان​ القوي" هي الكتلة الأكبر والأوسع تمثيلاً، مشيراً إلى أنها كتلة الرئيس وتدعم تنفيذ مشروعه الإصلاحي، ولفت في ما خص نائب رئيس ​المجلس النيابي​، "أننا لم نناقش بعد هذا الأمر في الكتلة، ومن حق أي كتلة ترشيح شخصية أرثوذكسية فكيف اذا كانت كتلة وازنة ​ككتلة القوات اللبنانية​".