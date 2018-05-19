لبنان الحر

ووسط الحرائق في المنطقة شدد الرئيس سعد الحريري في اجتماع للمكتب السياسي لتيار المستقبل على أنه يرفض ان يكون البلد منصة لأجندات خارجية معادية للدول العربية.

صوت لبنان

عقد وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​ اجتماعًا في مكتبه في ​وزارة الدفاع​ لاعلان نتائج اختيار الشركات ومكاتب الدراسة الهندسية المؤهلة للاشتراك في مناقصة الدراسة الهندسية لمشروع بناء المستشفى العسكري المركزي الجديد.

radio orient

رأت النائب المنتخب رولا الطبش أنّ العقوبات الأميركية سيكون لها تأثير على الوضع الداخلي لناحية عرقلة ملف تشكيل الحكومة.

اذاعة النور

استقبل رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ رئيس الجمهورية السابق ​ميشال سليمان​ وعرض معه للتطورات الراهنة ومرحلة ما بعد ​الانتخابات النيابية​ .

صوت المدى

رأى النائب ​حكمت ديب​، ان العقوبات الاميركية على ​حزب الله​ جزء من مسار اميركي - عربي طويل ، وهناك سلسلة من العقوبات وادراج اسماء على لوائح ​الارهاب​ ونحن نتعامل مع الامر بكثير من الحكمة لدرء اخطار هذه الخطوات عن ​لبنان.