"المستقبل" أعلن مستشفى في بريطانيا أمس، أن الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال خرج من المستشفى الذي نقل إليه للعلاج بعد تعرضه، بحسب لندن، لمحاولة تسميم بغاز أعصاب، في عملية أثارت أزمة ديبلوماسية مع موسكو.

"المستقبل" ضبطت الشرطة الماليزية 284 صندوقاً في 72 حقيبة يدوية فاخرة محشوة بالأموال والمجوهرات خلال عملية مداهمة، في إطار التحقيق حول اختلاس أموال الذي يطال رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق.

"الحياة" أعلنت السلطات الفرنسية إحباط هجوم في باريس كان سينفذ بمتفجرات أو مواد سامة بعدما أوقفت شابين مصريين يشتبه في تورطهما بالعملية.

"النهار" تسعى الولايات المتحدة إلى بناء "تحالف" دولي ضد نظام طهران، وسيتولى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو تفصيل هذه الفكرة الإثنين في أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ تسلمه منصبه في نهاية نيسان، وسيتحدث خصوصاً عن إيران وكيفية المضي مقدماً.

"النهار" جمّدت فرنسا أصول ثلاثة أشخاص وتسع شركات لتورطها المفترض في برنامج الأسلحة الكيميائية السورية، في حين أكدت 30 دولة اجتمعت في باريس رغبتها في إنشاء آليات لتحديد ومعاقبة المسؤولين عن الهجمات الكيميائية.

"النهار" كتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغريدة، كل التهاني لمديرتنا الجديدة "لـ سي آي ايه" بعد حصولها على غالبية الأصوات بفضل دعم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين لتوليها قيادة الجهاز.