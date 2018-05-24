لبنان الحر

أوضح النائب ​ميشال المر​، أنّمنذ أكثر من 30 سنة، بدأت بتعلّم السياسة​ من رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​، ميشراً إلى أنّ بري يعرف أن يحفظ الصداقة، ونحن نعرف أن نحفظها أيضاً مشدّداً على أنّ بري نموذج عن رجل الدولة المحترم.

صوت لبنان

تمنّى رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، في تعليق يا ليت يمكننا تطعيم شعبنا ببعض الماليزيين كي يصبح لدينا مهاتير محمد".

radio orient

أوضح النائب ​سامي فتفت​، أنّ ما جرى بموضوع ورقة النائب بوليت يعقوبيان أنّني اتفقت والنائب طوني فرنجية على أن نعتبر الأوراق الواردة بأسماء انتقادية ملغاة، ويبدو أنّ الأمين العام سمع أنّها ورقة بيضاء بدلاً من ملغاة.

اذاعة النور

شكر النائب ​ألان عون​، من صوّت له في انتخابات أمين سر هيئة مكتب مجلس النواب، قائلاً في تعليق: شكراً لكلّ الزملاء الّذين صوّتوا لي على ثقتهم، والأهم الآن هو إنتاجية أكبر للمجلس النيابي في الأربع سنين المقبلة.

صوت المدى

أكد وزير الإعلام في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​ملحم الرياشي​، في تصريح له خلال مشاركته في الإفطار في ​القصر الجمهوري​ في ​بعبدا​، أن المناسبة جميلة ورمضان يشدد على ​لبنان​ النموذج الذي فيه عيش مشترك بين المسيحيين والمسلمين وفيه توازن سيترك أثراً في الساحة السياسية.