لبنان الحر

وصف النائب ​نديم الجميل​ "اللقاء مع رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، في إطار ​الاستشارات النيابية​ الملزمة بالجيد"، وشدد على "ضرورة أن تتحلى المرحلة بالتجدد من خلال ​المجلس النيابي​ و​الحكومة.​

صوت لبنان

أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​، لـ"الشرق الأوسط" أن "ترؤس النائب ​طلال أرسلان​ لكتلة ضمانة الجبل تأتي ترجمة للاتفاق الذي أبرمه مع وزير الخارجية ​جبران باسيل​ قبل ​الانتخابات النيابية​، وكان عنوان تحالفنا الانتخابي في دائرة الشوف - عاليه".

radio orient

أكد عضو كتلة "لبنان القوي" النائب ​آلان عون​ له أن "​القوات اللبنانية​ دخلت على هيئة مكتب ​مجلس النواب​ في العام 2009 ونحن كنا تكتل من 27 نائباً ولم نسمع أي حديث عن العزل"، مشيراً إلى أن "القوات اللبنانية محفوظ حقها بحكومة الوحدة الوطنية ولا أحد لديه نية بعزلها".

اذاعة النور

أمل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أن "يتم تشكيل الحكومة الجديدة في وقت قريب، كي تتمكن من متابعة تنفيذ المشاريع التي وضعتها الحكومة السابقة والنهوض بالوضع الاقتصادي".

صوت المدى

لفت النائب ​الياس بو صعب​، إلى أنّ "من بعد ​إتفاق الطائف​، الكلمة حول تعيين نائب رئيس مجلس الوزراء كانت لرئيس الجمهورية، وهو يقرّر ما إذا كان هذا المنصب من حصّته، أو يقرّر إعطائه لفريق معيّن"، مركّزاً على أنّ "من الطبيعي أنّ تكتل "لبنان القوي" هو التكتل الأكبر، ومن الطبيعي أن يكون المنصب من حصّتنا".