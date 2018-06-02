لبنان الحر

أشار أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​ابراهيم كنعان​، أنّ "التكتل يهدف إلى خلقِ شخصية معنوية مستقلّة له، تستطيع أن تكون حاضرةً بقوّة في ​المؤسسات الدستورية​ وأمام الرأي العام، فيُساهم بنحو فعّال في تحقيق الأهداف الوطنية والمشاريع الّتي على أساسها انتُخِب أعضاؤه، وفي طليعتها دعم مسيرة العهد ببناء دولة قوية".

صوت لبنان

ركّز عضو "التكتل الوطني" النائب ​فريد هيكل الخازن​، على أنّ "​الدستور​ لم ينصّ على أيّ أحكام تتحدّث عن حصّة وزارية لرئيس الجمهورية أو لرئيس الحكومة"، مشيراً إلى أنّ "تشكيل الحكومات يخضع لظروفها الوطنية، وهذا ما سبق لرئيس الجمهورية ​ميشال عون​ أن شدّد عليه وكرّره في أكثر من مناسبة".

radio orient

شدد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​محمد سليمان​ خلال لقائه وفداً من "المجلس المدني في عكار"، على دور ​المجتمع المدني​ ودور الجمعيات لا سيما في عكار، حيث أن من الضروري أن يتكامل هذا الدور، مع نواب المنطقة وفاعلياتها على اختلافها من أجل النهوض بالمنطقة على جميع المستويات.

اذاعة النور

أشار عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​نزيه نجم​ إلى أن "رئيس ​الحكومة​ المكلف سعد الحريري دائماً لديه أفكار جديدة ومتطور بأفكاره"، موحضاً أن "زيارته إلى السعودية هي زيارة شخصية وعائلية ولا علاقة لها بتأليف الحكومة".

صوت المدى

شدّد النائب في تكتل "لبنان القوي" ​ماريو عون​، على أنّ لا معلومات لدي حول ​مرسوم التجنيس​، وأنا تلقّيته عبر الإعلام، لكنّني أثق برئيس الجمهورية الّذي لا يقوم بخطوة إلّا إذا كانت مبنيّة على حالات إنسانية أو اجتماعية معيّنة تستحقّ إعطاء الجنسية؛ ويُقال إنّ المشروع مبني على أوضاع دقيقة".