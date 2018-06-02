"المستقبل" أفاد مصدران مطلعان في برلين، بأن الجيش الأميركي أجرى نقاشات تمهيدية حول تحريك نظام دفاع صاروخي قوي إلى ألمانيا لتعزيز الدفاعات الأوروبية، وهي خطوة يقول خبراء إن من الممكن أن تثير توترات جديدة مع موسكو.

"النهار" حجب مجلس النواب الاسباني أمس الثقة عن رئيس الوزراء المحافظ ماريانو راخوي (63 سنة) الذي أضعفته قضية فساد لحزبه، بعد حملة خاضها ضده الاشتراكي بدور سانشير (46 سنة) الذي اختير لخلافته. وتبنى المجلس مذكرة حجب الثقة عن راخوي الذي تولى منصبه أكثر من ست سنوات بغالبية 180 صوتاً من أصل 3580 كما كان متوقعاً.

"الشرق الأوسط" فضائح سياسية ومالية كثيرة تلقى بثقلها في أوروبا منذ عشر سنوات، ما يؤدي إلى استقالة مسؤولين كبار وإدانة البعض منهم، كما أدرجتها الصحافة الفرنسية أمس في قائمتها، على غرار القضية التي أسقطت حكومة رئيس الحكومة الإسباني ماريانو راخوي أمس الجمعة بعد إدانة حزبه بقضايا فساد.