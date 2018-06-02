"المستقبل" أفاد "مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق" التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن 83 شهيداً ارتقوا على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينهم 10 أطفال خلال الشهر الماضي.

"الشرق الأوسط" أفيد أمس باقتراب "قوات سوريا الديمقراطية"، الكردية- العربية، من شن هجوم، بدعم من التحالف الدولي بقيادة أميركا، على جيوب "داعش" بين ريف الحسكة الجنوبي وشمال دير الزور، في شرق سوريا. وافاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان" بأن "عملية قوات سوريا الديمقراطية" والتحالف الدولي ستبدأ خلال الساعات المقبلة ضد تنظيم داعش في القطاع الجنوبي من ريف الحسكة.

"المستقبل" أعلنت السلطات الأمنية في السعودية عن استشهاد رجل أمن أثناء أدائه لعمله إثر عمل إجرامي غادر من أحد الأشخاص بسلاح أبيض، حيث تم القبض على الجاني عبد العزيز سعود سعد المعقبي المالكي، بعد إصابته إثر مبادرته رجال الأمن إطلاق النار في محاولة منه الفرار.