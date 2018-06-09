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Published by lebarmy3 on سبت, 06/09/2018 - 12:24
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لبنان الحر
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة النائب بهية الحريري، وعرض معها للأوضاع العامة.
صوت لبنان
التقى النائب الدكتور قاسم هاشم فاعليات من بلدة حاصبيا، ورأى أن "الإسراع بولادة الحكومة ضروري للبدء بوضع خطة انقاذية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين.
radio orient
استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري في بيت الوسط المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالإنابة برنيل داهلر كارديل، وعرض معها آخر المستجدات والمهمات التي تقوم بها الأمم المتحدة في مختلف المجالات.
اذاعة النور
التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي.
صوت المدى
استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الإعلام ملحم الرياشي في قصر بعبدا.
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Date:
السبت, يونيو 9, 2018