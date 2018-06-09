لبنان الحر

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل ظهر اليوم في عين التينة النائب بهية الحريري، وعرض معها للأوضاع العامة.

صوت لبنان

التقى النائب الدكتور ​قاسم هاشم​ فاعليات من بلدة ​حاصبيا​، ورأى ​ أن "الإسراع بولادة الحكومة ضروري للبدء بوضع خطة انقاذية لمواجهة التحديات الضاغطة على اللبنانيين.

radio orient

استقبل رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ في ​بيت الوسط​ المنسقة الخاصة للامم المتحدة بالإنابة برنيل داهلر كارديل، وعرض معها آخر المستجدات والمهمات التي تقوم بها ​الأمم المتحدة​ في مختلف المجالات.

اذاعة النور

التقى مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ في دار الفتوى، رئيس حزب الحوار الوطني النائب ​فؤاد مخزومي​.

صوت المدى

استقبل رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ وزير الإعلام ​ملحم الرياشي​ في قصر بعبدا.