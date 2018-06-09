ينتظر اليوم صدر البيان الختامي لــ" قمة السبع "المنعقدة في كندا التي إنطلقت أمس بنسختها الـــ 44 في مقاطعة كبيك الكندية، ولفت رفض الدولة الأوروبية الأربع فرنسا وإيطاليا والمانيا وبريطانيا المشاركة في القمة دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عودة روسيا إلى المجموعة.

منح الرئيس الصيني شي جبينبيغ الرئيس الروسي فلادمير بوتين الذي يقوم بزيارة دولة لبيجينغ وسام الصداقة الصيني الأول. وأكد الرئيسان أن التعاون بين موسكو وبيجينغ قوي واستراتيجية ووقعا في ختام لقائهما إعلاناً مشتركاً عن العلاقات بين البلدين.

بدأت حكومة النمسا المحافظة أمس حملة تستهدف الإعلام السياسي من المتوقع أن تؤدي إلى طرد عشرات أئمة المساجد وإعلان سبعة مساجد تمولها تركيا، وجاء الإعلان على لسان المستشار النمساوي سيباستيان كورتز.

فرضت الأمم المتحدة عقوبات صارمة على أثرياء أفارقة جمعوا ملايين الدولارات من تهريب المهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا، في رد دولي هو الأول من نوعه ضد مجرمي الاتجار بالبشر. وشملت العقوبات الأممية 4 تجار ليبيين وتاجرين من إرتيريا، وأحد التجار يعمل ضابطاً في حرس الحدود الليبية.

أدرجت لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوع الأميركي تعديلاً يحث على وقف الحرب في اليمن، ليكون جزءاً من بنود ميزانية الدفاع الوطني للعام المقبل والتي سيتم التصويت عليها لاحقاً.