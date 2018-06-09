تحدث المرصد المعارض عن سقوط عشرات المدنيين في غارات جوية على بلدة زردنا في إدلب، والمح إلى أن الطائرات الصغيرة قد تكون روسية. ونفت وزارة الدفاع أن تكون أي طائرة روسية نفذت غارات في تلك المنطقة منذ بداية حزيران الحالي.

ذكر المرصد السوري المعارض أن داعش شنى هجوماً على مواقع الجيش السوري في البوكمال ومهد لذلك بعشرة انتحاريين و 4 آليات مفخخة، وأنه سيطر على مواقع. ونفى الإعلام الحربي أن تكون هذه الأيام صحيحة، وقال إن المنطقة تشهد هدوءاً ولم تحصل فيها أية عمليات عسكرية.

أعلن مدير الأستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن سعد العلاق أن دول التحالف الرباعي التي تضم العراق- سوريا- إيران- روسيا عقدت اجتماعاً في بغداد. وبحث ممثلوا الدول الأربع قضايا أمنية تهم المشاركين إقليمياً ودوليأ، وتطوير عمل المركز والخطط الكفيلة بديمومة عمله في تعزيز الأمن بالعملية المقبلة.

قتل وجرح 14 شخصاً في انفجار عبوه ناسفة في مدينة كركوك. وانفجرت العبوه في سوق مزدحمة، وانفجرت عبوه أخرى لكنها لم تؤد إلى ضحايا.

سارت تظاهرات في عشرات المدن الإيرانية والعراق وسوريا واليمن والمخيمات الفلسطينية في الشتات إحياء ليوم القدس العالمي. وشدد المشاركون في التظاهرات بالجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وهتفوا "الموت لإسرائيل الموت لأميركا" واحرقوا الأعلام الإسرائيلية والأميركية، كما نددوا بقرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية اليها.

أعلن الجيش اليمني تطهير منطقة الساحل الشرقي بأكملها من قوات التحالف الذي تقوده السعودية مشيراً إلى مقتل العشرات وأسر أخرين. وأعلنت القوات السعودية أنها رصدت صاروخين باليستيين سقط أحدهما في الأراضي اليمنية والأخر في صحراء عبر مأهوله. وذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الجيش اليمني التابعة للرئيس عبور به منصور هادي تستعد لمعركة فاصلة في منطقة الجوق وتقترب من عزل تعز.