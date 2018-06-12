Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/12/2018 - 10:38
Ar
  • Settlers protest evacuation with annexation calls
  • المستوطنون يتظاهرون ضد محاولات إخلائهم مطالبين بضم المستوطنات
  • Security cabinet meets, makes no decision on humanitarian crisis in Gaza
  • الحكومة الأمنية المصغرة لم تتخذ أي قرار في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة
  • Greenblatt: After four decades of Erekat, Palestinians deserve better
  • غرينبلات: بعد 4 عقود من المفاوضات بقيادة عريقات بات الفلسطينيون يستحقون شخصية أفضل
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الثلاثاء, يونيو 12, 2018