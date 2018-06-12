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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/12/2018 - 10:38
Ar
- Settlers protest evacuation with annexation calls
- المستوطنون يتظاهرون ضد محاولات إخلائهم مطالبين بضم المستوطنات
- Security cabinet meets, makes no decision on humanitarian crisis in Gaza
- الحكومة الأمنية المصغرة لم تتخذ أي قرار في ما يتعلق بالأزمة الإنسانية في غزة
- Greenblatt: After four decades of Erekat, Palestinians deserve better
- غرينبلات: بعد 4 عقود من المفاوضات بقيادة عريقات بات الفلسطينيون يستحقون شخصية أفضل
Press:
Date:
الثلاثاء, يونيو 12, 2018