الشرق الأوسط

6/6/2018

"غولدمان ساكس": زيادة إنتاج "أوبك +" لن تكفي لعكس المخزونات

بلغت العقود الآجلة لخام برنت أدنى مستوى في نحو شهر بعد تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ، ذكرت فيه نقلاً عن مصادر أن الإدارة الأميركية طلبت من السعودية ومصدرين آخرين كبار في أوبك، زيادة إنتاج النفط بنحو مليون برميل يومياً.

ورغم أن الزيادة المقترحة كبيرة نوعاً ما، فإن مصرف غولدمان ساكس اعتبر هذه الزيادة التي طلبتها الولايات المتحدة غير كافية لرفع المخزونات التجارية من النفط في الدول الصناعية، والتي هبطت مؤخراً إلى مستويات سلبية تحت متوسط الخمس سنوات.

ونقلت بلومبيرغ عن كبير محللي السلع في المصرف جيفري كيوري، والذي كان يتحدث خلال ندوة عن النفط الخام في لندن، إنه ما زال يتوقع أن تظل الأسعار مرتفعة، لأن أي زيادة من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) سوف تستغرق ما بين 3 إلى 4 أشهر حتى يظهر أثرها على السوق في الوقت الذي يتصاعد فيه الطلب وتنخفض المخزونات التجارية.

7/6/2018

70 مليار دولار خسائر أوروبا سنوياً من البضائع المقلدة

تتسبب البضائع المقلدة سنويّاً بخسائر تقدر بـ60 مليار يورو في 13 قطاعاً أوروبياً، وفق دراسة أعدها مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ونشرت أمس بمناسبة اليوم العلمي لمكافحة التقليد.

وقال المكتب في بيان إن الدراسة تبين أن الخسائر المباشرة تمثل 7،5 في المائة من المبيعات، كما يؤثر تقليد البضائع على الوظائف، لأن هذا يعني إنتاج كميات أقل وتوظيف عدد أقل من العمال لدى المصانع المنتجة للعلامات الأصليّة.

وتقدر الدراسة الخسائر في الوظائف جراء التقليد بنحو 435 ألف وظيفة. وتسجل أعلى خسائر مبيعات القطاعات المعنية وفق الدراسة في المملكة المتحدة حيث تقدر خسائرها بنحو9،2 مليار يورو، ثم في إيطاليا مع خسائر بقيمة 8،6 مليار يورو، فألمانيا مع 8،3 مليار ثم فرنسا مع خسائر مبيعات بنسبة 5،8 بالمائة وخسائر بقيمة 6،8 مليارات يورو.

7/6/2018

"بوينغ" تعلن رسمياً الانسحاب من صفقتي إيران

أعلنت شركة بوينغ للطيران رسمياً الانسحاب من صفقتي إيران معلنة أنها لن تقوم بتسليم أي طائرات لطهران بسبب العقوبات الأميركية، مما سيؤدي إلى إلغاء صفقتين كبيرتين مع شركتي خطوط إيرانيتين.

ويأتي إعلان "بوينغ" في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترمب الشهر الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والذي كان مهد الطريق أمام تخفيف العقوبات على طهران.

و"بوينغ" و"إيرباص" من بين الشركات التي حصلت على تراخيص من الخزانة الأميركية للعمل في إيران تحت مراقبة مشددة بعد تخفيف العقوبات.

في غضون ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مصادر تجارية أوروبية أنها تنوي تدريجياً وقف مشترياتها من النفط الإيراني، كما أعلنت مصارف أوروبية خطوات مماثلة لقطع التعاون مع إيران.

ورغم أن الحكومات الأوروبية لم تحذ حذو واشنطن في فرض عقوبات جديدة، فإن بنوكاً وشركات للتأمين والنقل البحري، تقطع روابطها تدريجياً مع إيران تحت ضغط من القيود الأميركية، وهو ما يحعل التجارة مع طهران معقدة ومحفوفة بالمخاطر.

8/6/2018

أميركا تتنصل من التزامات "منظمة التجارة العالمية"

ألقى البيت الأبيض ظلالاً من الشك على إمكانية أن لا تحترم واشنطن قرارات منظمة التجارة العالمية، بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على واردات البلاد من الصلب، مؤكداً أن سياسة الولايات المتحدة تحددها مصلحتها القومية وليس القرارات الدولية... وبينما تستمر موجة الصراع التجاري، فإن محاولات التسوية ما تزال قائمة، إذ عرضت الصين زيادة وارداتها من السلع الأميركية بنحو 70 مليار دولار، شريطة أن تتخلى إدارة ترمب عن تهديدها بفرض رسوم جمركية مشددة على خمسين مليار دولار من البضائع الصينية.

ورفع الكثير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة وفي مقدمهم الصين وكندا والاتحاد الأوروبي شكوى ضد واشنطن، أمام منظمة التجارة العالمية بعد قرار ترمب في الأول من حزيران، زيادة الرسوم الجمركية على واردات البلاد من الصلب والألومنيوم بهدف حماية "الأمن القومي".

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت إدارة ترمب ستحترم القرارات التي ستصدرها منظمة التجارة العالمية في الدعاوى المرفوعة أمامها، قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض لاري كودلو إن "الولايات المتحدة، كما قال الرئيس في مناسبات كثيرة، مرتبطة بمصالحها القومية أكثر من أي شيء آخر".

11/6/2018

هل ينتهي اتفاق "أوبك" لخفض الإنتاج؟

أكثر ما يشغل بال القائمين على السياسات الاقتصادية في دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) هو انخفاض أسعار النفط العام الحالي، التي من المرجح أن تنخفض إذا ما اتخذت تحالف "أوبك" والمنتجين المستقلين خارجها قراراً برفع إنتاجهم بعد أسبوعين من الآن. فمن ناحية اتفاق خفض الإنتاج فيبدو أنه في طريقه إلى الانتهاء هذا الشهر، بعد أن كانت هناك رغبة قوية من دول "أوبك" في تمديد العمل به حتى نهاية العام الحالي. وهناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن الاتفاق قد ينتهي، وإن كان هذا الأمر لن يتم حسمه سوى في ليلة الإجتماع في الثالث والعشرين من الشهر الحالي. الدليل الأول هو أن الروس يدفعون بشدة لرفع إنتاجهم وإيقاف العمل بالاتفاق، كما هو واضح من تصريحات رؤساء شركات النفط الروسية مثل "غازبروم نفت" أو "روسنفت"، الذين صرحوا في الأسبوعين الماضيين بضرورة زيادة إنتاج الشركات الروسية، بعد أن أظهرت السوق النفطية توازناً وتراجعاً كبيراً في المخزونات. ورغم أن الساسة الروس لم يصرحوا بذلك علانية، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال لكبار مسؤولي تحرير وكالات الأنباء العالمية في سانت بطرسبرغ، إن اتفاق روسيا مع "أوبك" لم يكن ليدوم للأبد، وأن روسيا ترى أن السوق النفطية الآن متوازنة. كما نقل عنه أيضاً قوله، إن سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل "يناسب" روسيا.

12/6/2018

"موديز" تشكك بقدرة الاقتصاد الروسي على تحمل حزم عقوبات جماعية جديدة

قالت وكالة موديز إن الاقتصاد الروسي قادر على الوقوف بوجه عقوبات جديدة إن كانت محدودة، لكنه قد لا يصمد إن جاءت العقوبات أقوى من الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على رجال أعمال مقربين من الكرملين في مطلع (نيسان) الماضي. وفي شأن آخر، خلصت موديز إلى أن التأثير الإيجابي لبطولة كأس العالم لكرة القدم على الاقتصاد الروسي، لن يكون كبيراً وسيكون "قصير الأجل". لكن على الجانب الآخر، قللت السلطات الروسية من قدرة أي عقوبات جديدة التأثير على الاقتصاد الوطني، وأكدت فيما يخص "مونديال – 2018"، أنه سيأتي بنتائج إيجابية كبيرة اقتصادياً، وسيساهم في إنعاش السياحة وغيره من النشاطات ستساهم في النمو الاقتصادي الروسي خلال السنوات القادمة.

ومنذ أن عبّر الغرب عن رفضه السياسات الروسية في أوكرانيا، لا سيّما ضم شبه جزيرة القرم إلى قوام الاتحاد الروسي صيف عام 2014، تحولت العقوبات الغربية المتتالية إلى ما يمكن وصفه بـ"حالة مرضية مزمنة"، عجز الاقتصاد الروسي عن التعافي منها، ويضطر للتعايش معها، وحتى وإن فشل في الكثير من الأحيان في التقليل من "أعراضها السلبية".

12/6/2018

تركيا: عجز ميزان المعاملات الجارية يقفز إلى 5،43 مليار دولار

حقق الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 7،4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2018، متجاوزاً التوقعات السابقة، فيما واصل العجز في الحساب الجاري تصاعده.

وأعلن البنك المركزي التركي أن عجز ميزان المعاملات الجارية اتسع إلى 5،426 مليار دولار في (نيسان) الماضي، ليتجاوز توقعات سابقة بلغت 5،3 مليار دولار.

ويشكل العجز في المعاملات الجارية، إلى جانب التضخم الذي يقبع في خانة العشرات، بعض عوامل الضغط على الليرة التركية التي فقدت 21 في المائة من قيمتها منذ مطلع العام الحالي، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل بسلسلة إجراءات تضمنت رفع أسعار الفائدة مرتين خلال أسبوعين، على الرغم من معارضة الرئيس رجب طيب إردوغان السابقة هذا الإجراء.

وأعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز" مطلع أيار الماضي، خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقلة، وقالت إنها خفضت درجة الديون السيادية التركية طويلة الأجل من "بي بي" إلى "- بي بي".

وأوضحت أن ثمة اختلالات اقتصادية تعاني منها البلاد، بما في ذلك ازدياد التضخم، مشيرة إلى أن هذه العوامل السلبية تتراكم، في حين أن حصة الديون تتزايد.