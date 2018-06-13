لبنان الحر

استقبل رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​، السفير البريطاني ​هيوغو شورتر​ وحضر اللقاء نائب الرئيس سليم الصايغ، المستشار العام لرئيس الكتائب فؤاد أبو ناضر والوزير السابق ألان حكيم.

صوت لبنان

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" ​سمير جعجع​، في معراب، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمين التنفيذي للإسكوا ​محمد علي الحكيم​ في زيارة تعارف وتهنئة بنتائج الانتخابات النيابيّة. وتباحث المجتمعون في إمكان تعاون "​الإسكوا​" مع الوزارات التي ستكون من حصة "القوّات" في الحكومة العتيدة.

radio orient

استقبل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ في "بيت الوسط"، الوزير السابق محمد الصفدي، وعرض معه الأوضاع العامة وشؤوناً تتعلق بمدينة طرابلس.

اذاعة النور

استقبل وزير ​الزراعة​ ​غازي زعيتر​ ​السفير الهندي​ في ​لبنان​ ​سانجيف أرورا​، وتطرق البحث إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تطرق البحث إلى مذكرة تفاهم بين لبنان والهند في المجال الزراعي.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون النائب اللواء جميل السيد بعد عودته من لاهاي، حيث أدلى بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.