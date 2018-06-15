لبنان الحر

علّق رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "​القوات اللبنانية​" ​شارل جبور​ على طريقة التعامل المتناقض مع ملف النازحين ، فقال: لا شك أن التعاطي مع هذا الملف "منّو طبيعي".

صوت لبنان

أكد رئيس الجمهورية ميشال عون امام سفراء دول مجموعة الدعم الدولية للبنان أن "عودة النازحين السوريين الى بلادهم لا يمكن ان تنتظر الحل السياسي للازمة السورية الذي قد يتطلب وقتا".

radio orient

توجه النائب الدكتور طارق المرعبي بالتهاني للبنانيين عامة والمسلمين خاصة، لمناسبة عيد الفطر السعيد. متمنيا "ان يشكل هذا العيد محطة لتجديد المحبة والالفة والوحدة الوطنية والحوار بين جميع اللبنانين".

اذاعة النور

هنأ عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ خلال تلاوته بيان اجتماع الكتلة، اللبنانيين بمناسبة ​عيد الفطر​، قائلا: "ليعيده على الجميع بالخير واليُمن والبركة وقد تغيرت أحوال مجتمعاتنا نحو مزيد من الإستقرار والوعي والتحرر.

صوت المدى

التقى وزير الدفاع الوطني ​يعقوب رياض الصراف​ نظيرته الفرنسية ​فلورنس بارلي​ وتناول الاجتماع موضوع الهبة والقروض التي تعهدت بها ​فرنسا​ خلال ​مؤتمر روما​ 2، لمساعدة الجيش اللبناني.