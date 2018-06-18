لبنان الحر

أوضح الوزير السابق ​زياد بارود​، في موضوع مرسوم القناصل أنّ "تعديل أي مرسوم أو إلغاءه، لا يمكن أن يتمّ إلّا من خلال مرسوم جديد. كما أنّه لا يمكن أن نعدّل أو نلغي قانوناً إلّا بقانون آخر".

صوت لبنان

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​جورج عقيص​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أنّ "ما حصل في ​بيروت​، حيث تمّ انتزاع طفل من حضانة والدته قسريّاً بواسطة قوى الأمن- ولو كان تنفيذاً لقرار قضائي- يثبت بما لا يقبل الشك أنّنا بحاجة إلى قانون جديد وعصري وموحّد لحماية الأسرة والأحداث المعرّضين للخطر (أي نوع من الأخطار).

radio orient

ناشدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​رولا الطبش​، في حديث تلفزيوني، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​سليم جريصاتي​ وضع يده على ملف الطفل الذي أخذ، بواسطة القوى الأمنية، من والدته ليتم تسليمه إلى والده، كما ناشدت ​دار الفتوى​ الإسلامية والمحاكم الشرعية وقف البت في ملف الاستئناف إلى حين التأكد من سلامة هذه الملفات.

اذاعة النور

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "أعداد ​السجناء​ تفوق العدد الذي تستوعبه السجون في ​لبنان​". واعتبر شربل أنه "لا يجب أن يكون هناك اكتظاظ في السجون ويجب أن يكون هناك وسائل صحية ومشاغل في السجون".

صوت المدى

أكد وزير ​السياحة​ في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​أفيديس كيدانيان أن "السائح يفتش عن بلاد يسافر إليها بطريقة مباشرة"، معتبراً ان "وجود خط طيران مباشر بين ​بيروت​ و​مدريد​ سيجعل منظمي الرحلات يضعون ​لبنان​ ضمن برامجهم" .