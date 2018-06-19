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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/19/2018 - 10:26
Ar
- Former Israeli minister who smuggled ecstasy now accused of spying for Iran
- وزير إسرائيلي سابق هرّب حبوب "إكستاسي" المخدرة أصبح الآن متهماً بالتجسس لحساب إيران
- Palestinian killed trying to cross border hours after IDF strikes, rockets fired
- مقتل فلسطيني خلال محاولته عبور الحدود بعد ساعات على شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية وإطلاق صواريخ
- U.S. will ask Gulf states to invest up to $1 billion in Gaza economy
- الولايات المتحدة ستطلب من دول الخليج استثمار ما يزيد عن مليار دولار أميركي في اقتصاد قطاع غزة
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Date:
الثلاثاء, يونيو 19, 2018