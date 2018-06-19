Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/19/2018 - 10:26
Ar
  • U.N. to renew blacklist of companies working in West Bank, east Jerusalem
  • الأمم المتحدة ستجدد المصادقة على وضع شركات عاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن اللائحة السوداء
  • Netanyahu and King Abdullah II of Jordan meet in Amman
  • نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني يلتقيان في عمّان
  • U.S. official to CNN: Israel behind strike on Syrian-Iraqi border
  • مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: إسرائيل مسؤولة عن الضربة التي استهدفت الحدود السورية العراقية
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الثلاثاء, يونيو 19, 2018