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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 06/19/2018 - 10:26
Ar
- U.N. to renew blacklist of companies working in West Bank, east Jerusalem
- الأمم المتحدة ستجدد المصادقة على وضع شركات عاملة في الضفة الغربية والقدس الشرقية ضمن اللائحة السوداء
- Netanyahu and King Abdullah II of Jordan meet in Amman
- نتنياهو وملك الأردن عبد الله الثاني يلتقيان في عمّان
- U.S. official to CNN: Israel behind strike on Syrian-Iraqi border
- مسؤول أميركي لشبكة "سي إن إن" الإخبارية: إسرائيل مسؤولة عن الضربة التي استهدفت الحدود السورية العراقية
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Date:
الثلاثاء, يونيو 19, 2018