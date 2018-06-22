Published by lebarmy12 on جمعة, 06/22/2018 - 10:39
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  • On eve of Israel visit, Greenblatt blasts Hamas, criticizes PA
  • غرينبلات يهاجم "حماس" وينتقد السلطة الفلسطينية عشية زيارته إلى إسرائيل
  • Sara Netanyahu indicted for falsely charging state $100k for meals
  • إدانة ساره نتنياهو بسبب تسجيلها فاتورة وجبات طعام تصل كلفتها إلى مئة ألف دولار بشكل احتيالي
  • German Islamic center raises money for Hezbollah
  • مركز إسلامي ألماني يجمع المال لصالح حزب الله
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الجمعة, يونيو 22, 2018