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Published by lebarmy12 on جمعة, 06/22/2018 - 10:39
Ar
- On eve of Israel visit, Greenblatt blasts Hamas, criticizes PA
- غرينبلات يهاجم "حماس" وينتقد السلطة الفلسطينية عشية زيارته إلى إسرائيل
- Sara Netanyahu indicted for falsely charging state $100k for meals
- إدانة ساره نتنياهو بسبب تسجيلها فاتورة وجبات طعام تصل كلفتها إلى مئة ألف دولار بشكل احتيالي
- German Islamic center raises money for Hezbollah
- مركز إسلامي ألماني يجمع المال لصالح حزب الله
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Date:
الجمعة, يونيو 22, 2018