لبنان الحر

لفت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشا​ الى أنه "مرّة جديدة تعمد بعض التقارير إلى محاولة تشويه أرقام ​وزارة الصحة​ والسقوف المالية للمستشفيات الحكومية في عكار.

صوت لبنان

طلب رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون من المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، 'مساعدة المانيا في دعم موقف لبنان الداعي الي عودة النازحين السوريين تدريجيا الي المناطق الآمنة في سوريا.

radio orient

اشار رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ بعد لقائه المستشارة الالمانية ​انجيلا ميركل​ في السراي الحكومي، الى انه تم بحث تداعيات ازمة ​النزوح السوري.

اذاعة النور

اعتبر نائب رئيس المجلس التنفيذي في ​حزب الله​ الشيخ علي دعموش في خطبة الجمعة " أن العدوان الأميركي الإسرائيلي السعودي على الشعوب المظلومة في المنطقة مستمر بوتيرة متصاعدة من غزة الى ​اليمن​.

صوت المدى

شدد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ​ماريو عون​ على انه "لا نضع فيتو على أحد ولا مشكلة لدينا بان تحصل القوات اللبنانية على حقيبة سيادية.