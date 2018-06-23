تشهد تركيا غداً انتخابات رئاسية ونيابية يتنافس في الرئاسة منها ستة مرشحين أبرزهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض.

أوقفت السلطات التركية في أنقرة 14 شخصاً يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم (داعش).

واصلت إيطاليا التمسك بموقفها المتشدد من منظمات غير حكومية تساعد مهاجرين في البحر المتوسط، وذلك قبل ساعات من قمة أوروبية مصغرة في بروكسل يتوقع أن تشهد أجواء متوترة حول ملف الهجرة الذي ينقسم حوله الأوروبيين.

أعربت الأمم المتحدة أمس عن تقديرها لقرار واشنطن إلغاء سياسة فصل أطفال المهاجرين عن عائلاتهم على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك لكنها أشارت إلى أن اعتقال الأطفال مع عائلاتهم ليس الحلّ.

إتفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، مع نظيره الكوري الجنوبي مون جيه ان على ان القمة التاريخية التي عقدت بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب ستسهم في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.

"البناء" رحبت اليونان أمس، بالاتفاق التاريخي الذي توصلت إليه منطقة اليورو وأعلنت فيه إنتهاء ثماني سنوات من أزمة الديون، مؤكدة أنها "تطوي صفحة".

"الشرق الأوسط" أعلن الإتحاد الأوروبي أمس عن فرض رسوم جمركية إضافية على عشرات المنتجات الأميركية، مثل الويسكي، الجينز والدراجات النارية.