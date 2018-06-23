"النهار" ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وقياديون بالمعارضة أن طائرات هليكوبتر تابعة للحكومة السورية أسقطت براميل متفجرة على مناطق تسيطر عليها المعارضة في جنوب سوريا.

"النهار" قالت المندوبة الأميركية الداعمة لدى الأمم المتحدة السفيرة نيكي هايلي في بيان يجب وقف إنتهكات الحكومة السورية لإتفاق خفض التصعيد في جنوب غرب سورية.

"الشرق الأوسط" دعت واشنطن ممثلي فصائل المعارضة إلى عدم الرّد على استفزازات قوات الجيش السوري التي استأنفت مروحياتها أمس قصف ريف درعا جنوب البلاد بالبراميل المتفجرة.

"الديار" قال قائد عسكري ميداني من الجيش السوري، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" أن جندياً سورياً قتل، وأصيب آخرون جراء قصف التحالف على نقطة عسكرية بريف حمص الشرقي.

"الجمهورية" أعلن الجيش التركي أنه نفذ ضربات جوية في شمال العراق أمس، وقتل 15 مسلحاً "كردياً".

"الشرق الأوسط" أصيب عشرات الفلسطينيين أمس، بجروح خلال المسيرات الجماهيرية، أمس دعت إليها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار على طول حدود قطاع غزة.

"النهار" تظاهر المئات من عناصر ومؤيدي حزب العمال الكردستاني وناشطون من المجتمع المدني أمس عند سطح جبل القنديل في شمال العراق، منددين بالقصف التركي وتهديدات أنقرة باجتياح عسكري لملاحقة الحزب الذي تصنعه تركيا إرهابياً.