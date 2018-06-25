Published by lebarmy10 on اثنين, 06/25/2018 - 10:32
Ar
  • Concerns raised southern Syrian regime offensive may spill over to Israel
  • إثارة المخاوف من احتمال انتقال أعمال العنف التي يشنها النظام السوري في جنوب سوريا إلى إسرائيل
  • Saudi air defenses intercept missiles above capital, coalition says
  • التحالف يعلن أن الدفاعات الجوية السعودية اعترضت صواريخ فوق العاصمة
  • Kushner: U.S. plan will be public if Abbas doesn’t come back to the table
  • كوشنر: خطة الولايات المتحدة ستصبح علنية إن لم يعد عبّاس إلى طاولة المفاوضات
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الاثنين, يونيو 25, 2018